Kaybımız büyük

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, üzerine olur da İstanbul’da bu hukuksuz tasarrufa vatandaş karşı gelir, ses yükseltir diye toplu taşıma araçlarının seferlerinin durdurulması, sosyal medyada bant daraltılması, Erdoğan ve sultasındakilerin gözlerini ne kadar kararttıklarını gösteriyor” dedi.

İBB'ye "terör ve örgütlü suçlar" soruşturması: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 84'e yükseldi - İmamoğlu da gözaltına alındı Uysal sosyal medya hesabından “Geçmişte söylemiştik; bu beyler gideceklerini, düşeceklerini anladıklarında arkalarından koca bir ülkeyi sürüklemeyi, Milleti de muhtemel tercihlerinden dolayı cezalandırmayı seçecekler diye. Öfkeleri Millete! Öfkeleri bunca yolsuzluk, hukuksuzluk sonrası, bu beyler daha fazla yesin, zenginleşsin diye Milletin sefalete mahkum edilmesi sonrası ‘artık’ milletin kendilerine kanmayacak olması, kendilerine artık ‘eve’ demeyeceklerini anlamaları yüzünden. Demokratik kaybımızı anlatmak yetersiz, sabahtan beri sadece ekonomik olarak kaybımıza bakın Millet olarak. Siz kazanın diye bu Milletin kaybetmesine izin vermeyeceğiz!” paylaşımında bulundu.

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