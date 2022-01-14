Kendi seçmenleri de rahatsız oluyor

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazete Duvar’a gündem ile ilgili konuştu.

“Toplumun bütün katmanları büyük bir yoksulluk ve açlık içerisinde” diyen Enginyurt, “Öyle aç insanlar var ki çöpten ekmek topluyor, pazar yerinden arta kalan sebzeleri topluyor. Açlık insanları böyle bir sefalete sürüklemiş” dedi. Enginyurt, “Adalet ve Kalkınma Partisi’ne 19 yıl oy verdim, ama bunu hak etmedik, böyle olmamalıydı, perişanız” diyenlere, 30 -35 yaşına gelmiş çocuğunu işe koyamadığı için ağlayan anne ve babalara rastladık. AKP’li seçmen, “İki domates yiyeceklerine, bir domates yesinler, soğan ekmek yesinler” diyen iktidarın vekillerini görünce insanî ve İslâmî anlamda bundan büyük bir rahatsızlık duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

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