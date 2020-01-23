Kılıçdaroğlu: Devlet öfkeyle yönetilmez

Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulmasına siyasi isimlerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı, siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki paylaşımında öne çıkan ifadeler şu şekilde: Dedik ki ‘Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez’. ‘Devlet; adaletle, liyakatle yönetilir’. Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı, siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez… Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa, siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak, en hafif deyimiyle ahlaki değildir… Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye’nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor… Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’

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