Kılıçdaroğlu: Hepimiz kardeşiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya’nın merkez ilçesi Döşemealtı’nda düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” programında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Öyle bir noktaya geldi ki iki temel noktadan bahsedeceğim. Komşumuzun kimliğini sorgular noktaya geldik. Hangi kimlikten, inançtan, hangi yaşam tarzını benimsiyor? İnsan insandır kardeşim, madem Adem ve Havva’dan geliyoruz, hepimiz kardeşiz o zaman. Niye kimliğini, inancını sorguluyoruz? Sormamız gereken komşumuzun karnı doyuyor mu? Açlık, yoksulluk var mı? Bizi öyle bir noktaya taşıdılar ki, babalarımız, dedelerimizin bize söylediği, ‘komşu komşunun külüne muhtaçtır’, bir muhtaçlık, dayanışma kültürümüz vardı. Şimdi neredeyse dayanışma kültürünü attık, kavga kültürü içine girdik” ifadelerini kullandı.

Antalya - Anka