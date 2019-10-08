Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 7 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine tepki göstererek, Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez” dedi.

Partisinin grup toplantısında gündemde konularla ilgili görüşlerini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda 7 soru soran Kılıçdaroğlu, “Bir zamanlar dost olduğumuz Suriye ile durup dururken neden kavgalı hale geldik?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Suriyeli sığınmacıların bize maliyeti 40 milyar dolar. Peki Suriye bataklığının TC’ye maliyeti ne kadar? Amerika ile bir telefon görüşmesi üzerine bir mutabakat sağladığın anlaşılıyor ama Trump ‘Haddini aşarsan ekonomini mahvederim’ diyecek kadar küstah. Ne için söz verdin? Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanlığını hâlâ sürdürüyor musun? Bunun Türkiye’ye ne faydaları oldu?” şeklinde bir soru da yöneltti.

ZAM ÜSTÜNE ZAM GELİYOR

Hükümetin, “Ekonomi şaha kalkacak, Türkiye uçacak” dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Evet, Türkiye uçuyor, yokuş aşağı! Saray şaha kalktı. 82 milyonun nefesi kokuyor ya açlıktan. Gidip mutfaklara bakın, yangın var. Bir kişi nasıl iş bulacak diye çalıştılar mı, emek harcadılar mı? Bunların hiçbiri yok” diye konuştu. Ankara - Recep Gören