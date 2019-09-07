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Kılıçdaroğlu'ndan 'Millet İttifakı' açıklaması

07 Eylül 2019, Cumartesi 18:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakına bağlıyız. Hiçbir zaman millet ittifakından vazgeçme gibi bir düşüncemiz de yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye veren Kılıçdaroğlu, ardından 7 Eylül Şehitler Abidesi'ne karanfil bıraktı.

Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, şehitlerin ve gazilerin anılmasının en temel görevlerden olduğunu söyledi.

Efelerin milli kurtuluş tarihinde özel bir yeri olduğunu, işgale karşı ellerinde silahla ilk direnenlerin Efeler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Birlikte mücadele edenler onlardır. Anadolu'nun aydınlanmasında, kurtulmasında, bir anlamda her türlü mücadeleyi veren bizim aydınlarımız Efelerimizdir. Eğer bir kişi toplumun geleceğini görüyorsa, milli mücadele veriyorsa o aynı zamanda bu ülkenin aydınlarının bir parçasıdır." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yeniden başkan seçtikleri için vatandaşlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Çerçioğlu'nun bütün çabasını Aydın'a adadığını, Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal belediyeciliği yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Aydın'dan çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için yeri geliyorsa anayasanın değişmesi lazım. Diyorsanız ki vatandaşın bilgisine sunalım, gelin referandum yapalım. Soralım, cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun. Vatandaş diyorsa ki 'cumhurbaşkanı taraflı olsun', söz bir daha bir şey söylemeyeceğim. Ama 'cumhurbaşkanı tarafsız olsun' diyorsa o zaman değiştirelim bunu." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Umutsuzluğa yer yok. Çıkışı hep beraber yapacağız. Demokratik yollarla Türkiye'ye aydınlığa çıkaracağız. Hep beraber yapacağız. Bu süreçte sizden düşünmenizi istiyorum ve anlatmanızı. Her birimizin bu ülkeye, torunlarımıza, çocuklarımıza karşı sorumluluğu var. Bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bizleriz."

Aydın, İstanbul, Mersin, Adana, Ankara ve Tekirdağ gibi illerde sosyal belediyeciliğin yapıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Buralarda yapıyorsak Türkiye'de de yapabiliriz. Neden yapmayalım. Akıl var mantık var. Efendim 'para yok'. Para var arkadaşlar. Türkiye'de para var. Hiç kimse para yok demesin. Bütün mesele parayı halk için yerinde ve zamanında harcayacaksınız. Millet ittifakına bağlıyız. Hiçbir zaman millet ittifakından vazgeçme gibi bir düşüncemiz de yok. Destek veren demokrasiden yana olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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