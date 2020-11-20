Kılıçdaroğlu’ndan Seval Türkeş’e teşekkür

Safranbolu’da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı’nın sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin, “Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Karabük’ün Safranbolu ilçesinde basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde partililerle bir araya geldi. Seval Türkeş aradı Daha sonra Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta bir basın mensubunun “AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘Savcılık Alaattin Çakıcı’ya gerekli soruşturmayı başlatmış’ şeklinde bir açıklama yaptı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması, asıl üzücü olan bu. Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait, aradı büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.”

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