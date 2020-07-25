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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

25 Temmuz 2020, Cumartesi 19:04
Genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu 1251 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı. 

Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegenin 1251'inin oyunu alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor. 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, genel başkan
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  • Halim

    25.7.2020 23:02:18

    Tek adamlıktan dem vuran Cumhuriyet Halk Partisinde bir başka aday çıkmıyor, çok garip. Muharrem İnce olayından sonra yeni bir aday çıkmak için partiden atılmayı göze almasımı gerekli?

Risale-i Nur Külliyatı

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