KKTC Cumhurbaşkanı, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam KKTC'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Cumhurbaşkanlığında 13.00'da yapılan görüşmenin ardından, heyetler arası yemekli çalışma toplantısına geçildi. Bakan Çavuşoğlu ise görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Milli davamızda söylem ve eylem birliğimiz sarsılmazdır!" ifadelerini kullandı. AA

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