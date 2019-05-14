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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

KKTC'de hükümeti kurma görevi Tatar'a verildi

14 Mayıs 2019, Salı 16:36
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurulması konusunda bugün de siyasi parti liderleriyle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğle saatlerinde makamında kabul ettiği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Akıncı, görevlendirme yazısını Tatar'a vermeden önce basına yaptığı açıklamada görevlendirmede geciktiği yönündeki eleştirileri yanıtladı.

Duyumlarla hareket edemeyeceğini, tüm siyasi partileri dinlemesi gerektiğini ifade eden Akıncı, cumhurbaşkanlığı görevi süresince 4'üncü kez hükümet kurma görevlendirmesi yaptığına işaret etti.

Akıncı, parti içi ve arzu ederlerse partiler arası değerlendirme yapılabilmesi için siyasilere zaman tanıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanlarının hükümetlerle sağlıklı diyalog içinde olması şarttır. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmalar, sonunda bedelini topluma ödetir. Hükümette ve muhalefette olacak partilerle sağlıklı bir diyalog içinde olacağım." dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar da partinin yetkili organlarından yetki alarak en kısa zamanda koalisyon görüşmelerine başlayacağını söyledi.

Tatar, hafta sonuna kadar süreci en iyi şekilde yönetmek istediğini, hükümet boşluğunu ülkeye daha fazla zarar vermeden gidereceklerini kaydetti.

Anayasal süreç

KKTC'nin 35. hükümetini kurma görevini alan Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Yeni hükümetin kurulması halinde cumhurbaşkanınca atanacak Bakanlar Kurulu'nun listesi, eksiksiz Cumhuriyet Meclisine sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisinde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisinde okunmasından 2 tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasaya göre, güvenoyu alan Bakanlar Kurulu'na karşı, güven oylamasından sonra 3 ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

Tatar kimdir?

KKTC'de 30 Ekim 2018'den bu yana UBP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Ersin Tatar, 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu.

Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, CharteredAccountant unvanını aldı.

Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firması'nda, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Ersin Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.

Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Ersin Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Ersin Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.

İngilizce bilen Ersin Tatar, evli ve iki çocuk babası.

AA

Etiketler: kktc
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