Kulak tıkayarak çözüm üretemezsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fahiş kira ve yurt ücretleri dolayısıyla barınma sorunu yaşayan öğrencilerin eylemlerine ilişkin “Bunların bir kısmının öğrencilikle alâkası yok, güya sözde öğrenci” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a video ile cevap verdi.

Sosyal medya hesabından, barınma sorunu yaşayan öğrencilerin görüntülerini paylaşan Akşener, Erdoğan’ı etiketleyerek “Sayın Erdoğan Devlet yurduna yerleşemeyen, özel yurtlara ve yüksek kira fiyatlarına gücü yetmeyen gençleri suçlayarak, “Barınamıyoruz!” haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!” dedi.

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