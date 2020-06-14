Kurtulmuş: Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter’ın Türkiye’deki bazı hesapları kapatmasına ilişkin “Bu siyasî bir meseledir. Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır. Türkiye’deki bazı hesaplara karşı ya da Çin ve Rusya’daki bazı hesaplara karşı son derece ön yargılı bir siyasî tavır içerisindedir” dedi.

Kurtulmuş, Twitter’ın bir siyaset mecrası olmadığını, kuruluş gayesinin sosyal ağlar üzerinden insanlara hizmet sunmak olduğunu söyledi. Herhangi bir hesabın hangi fikirleri gündeme getireceğine karar vermenin Twitter’ın vazifesi olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Twitter bir siyasî parti de değildir. Yani ‘Benim görüşlerime uygun değil ya da karşı görüşte olan insanların görüşlerine yer vermiyorum’ demesi dünyanın hiçbir yerinde ticari kaygılarla bağdaştırılabilir bir mesele değildir” ifadesini kullandı.

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