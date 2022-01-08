İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 3.5 yılının röntgenini çekti.

“Tek kişilik hükümet” sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yapılan düzenlemelerin sayısı ve genişliği Meclis’in yasama yetkisine etkisi açısından eleştiri konusu olurken bir diğer tartışma da “Cumhurbaşkanı Kararları” ile yapılan düzenlemeler. Kaboğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde geçen yaklaşık 3.5 yılın bilançosunu çıkardı. Kaboğlu, Yasama, yürütme alanlarında bu süreçte tüm kararname, kanun ve kararları gözden geçirerek “Kurumsal yapı çökerken tek kişi büyüyor, yasama-yargı monarka çalışıyor” başlıklı rapor hazırladı. Haber Merkezi

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