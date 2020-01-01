Kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği bir yıl olsun

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan sosyal medya hesabından yeni yılı kutladı.

Haziran 2015 tarihinden bu yana ilk defa Twitter hesabını kullanan Babacan, “Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. “Önce insan!” demeye devam edeceğiz” dedi. Sosyal medya hesabından yeni yılda tüm vatandaşlara sağlık ve mutluluklar dileğinde bulunan Babacan, mesajında Türkiye ile ilgili taleplerini şu başlıklarla sıraladı: “Artık hukukun ve adaletin hâkim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum. Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum. Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum. 2020’li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.”