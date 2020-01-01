"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği bir yıl olsun

01 Ocak 2020, Çarşamba 09:00
Yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan sosyal medya hesabından yeni yılı kutladı.

Haziran 2015 tarihinden bu yana ilk defa Twitter hesabını kullanan Babacan, “Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. “Önce insan!” demeye devam edeceğiz” dedi. Sosyal medya hesabından yeni yılda tüm vatandaşlara sağlık ve mutluluklar dileğinde bulunan Babacan, mesajında Türkiye ile ilgili taleplerini şu başlıklarla sıraladı: “Artık hukukun ve adaletin hâkim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum. Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum. Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum. 2020’li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.”

Etiketler: ali babacan
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

    Avustralya'da ölü sayısı 15'e yükseldi!

    'Netanyahu suçlu olduğunu biliyor'

    Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti

    Halkın beklentisi aş, iş, adalet

    Adalet istediler, mahkemelik oldular

    Ehliyet 200, kimlik 25 lira

    Bak şu Çin’in hadsizliğine

    İşsizlik büyük sorun

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler

    Hong Kong yeniden ayakta: 2020'nin ilk protestolarına 1 milyondan fazla kişi katıldı

    'Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi'

    '5 termik santral tamamen kapatıldı'

    Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

    MSB'den Tel Abyad'da terör saldırısna ilişkin açıklama

    Rejim İdlib'de okulu hedef aldı: 4'ü çocuk, 8 sivil öldü

    İsrail evlerini yıkıyor, Filistinliler mağaralara sığınıyor

    "Her şey lazım"

    81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde neler var?

    Olağanüstü toplanacak Meclis'te gündem Libya tezkeresi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lar ömür törpüsü
    Genel

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler
    Genel

    Bak şu Çin’in hadsizliğine
    Ali Rıza AYDIN

    Allah’ın yüz çevirdiği kimseler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Ayastefanos hükûmeti
    Süleyman KÖSMENE

    Bir medeniyet cinayeti: Ref-i tesettür
    Ali FERŞADOĞLU

    Hissiyata bulanmış kör muhabbet
    Genel

    İşsizlik büyük sorun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.