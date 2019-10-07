Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, iki ülkenin Körfez'de gerginliğin azaltılması konusunda aynı tutumu sergilediğini ve bölgedeki ülkeleri bir araya getiren girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Körfez krizinde bölge ülkelerini bir araya getirme girişimlerinin güçlendirilmesi konusunda Irak'la anlaştıklarını söyledi. Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiren Lavrov, başkent Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hekim ile nisan ayında Bağdat'ta düzenlenen 8'inci Rusya-Irak Komitesi toplantısında alınan kararları görüştüklerini aktaran Lavrov, anlaşma ve sözleşmelerin başarılı bir şekilde uygulanması ve Irak'a askeri teçhizat tedarikini ele aldıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki eğitim ve kültür konularını da görüştüklerini belirten Lavrov, "3 bin Iraklı, Rus enstitülerinde eğitim görüyor. Ayrıca 100'den fazla Iraklı diplomat Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomasi akademisinde özel eğitim alıyor. Gelecek yıl bu rakam 150'ye çıkacak." dedi. AA

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