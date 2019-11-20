Lavrov: Türkiye yeni bir operasyon olmayacağı konusunda garanti verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "dün yapılan açıklamalara rağmen" Ankara'nın Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlenmeyeceğine dair güvence verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü yaptığı açıklamalarda, "Biz güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump 20 mil teklif etti, çalışmaya başladık, süreçte ABD sözünü tutmadı. YPG desteğini devam ettirdi, silah vs. Neticeye varamayacağımızı anlayınca harekatı başlattık. Tekrar teklifleri oldu, oturduk konuştuk, metin üzerinde anlaştık. Sonra gittik Soçi'de, başta Sedat Bey, Türk diplomasisinin gücünü gördük. Bizim hazırladığımız metinler üzerinden ortak açıklama yapıldı. Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. Gereğini yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım, biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım" demişti. Rusya devlet ajansı RİA'nın aktardığına göre Lavrov ayrıca "Suriye'nin kuzeyindeki Kürt militanların geri çekilmesinin neredeyse tamamlandığını" söyledi.

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