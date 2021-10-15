Lira pul oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’ndaki görev almalar sebebiyle eleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitap etti.

Babacan “Hiç getirle götürle uğraşma. Nasıl, Varlık Fonu başkanlığına kendini getirmişsen, Merkez Bankası Başkanlığına da kendini görevlendir, yazık bu insanlara. Zaten senin talimatların dışında bir şey yapmıyorlar bu insanlar. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı mı kaldı? İşler iyi gidince, “Ben ekonomistim, alanım ekonomi” de. İşler kötüye gidince adamların birini al birini ver” dedi. Babacan, Türk lirasının her geçen gün değer kaybettiğini de vurgulayarak, “Adını sanını duymadığınız para birimleri, Türk lirasından daha kıymetli oldu. Bulgarlar levaları bozdurup bozdurup harcıyorlar. Bir leva, dünyanın parası ediyor. Bizim kendi vatandaşımızın, emeklimizin, asgarî ücretlimizin aldığı maaş daha bankamatikten çekilip de eve gidene kadar eriyor artık” ifadelerini kullandı.

Adana - Anka