CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu’da, muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, “2018’de yeni bir sisteme geçtik. Bu sistem kimin için çalışıyor? Kimlere çalışıyor? Bunun sorgulanması lazım. 84 milyon insan hep beraber bir avuç insana çalışıyoruz. Milyar dolarlık ihale yapıyorsunuz. Çağırıyorsunuz dostunuzu, partinize yardım edeni ‘Sana bu ihaleyi verdim’ diyorsun. Adrese teslim iş yapıyorsun. Adam ‘param yok’ diyor. ‘Git dışardan borç al ben garanti olacağım’ diyor. Devletin hazinesini garanti gösteriyorsunuz (...) Bir kişi çıkıp da her şeyi ben biliyorum derse; bilin ki o adam hiçbir şeyi bilmez. Liyakatın olmadığı yerde devlet çürümeye başlar” dedi.

Haber Merkezi