Mazbata yeniden Zeydan’da

DEM Parti resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre; Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesi kararı kesinleşti ve yürürlüğe girdi.

DEM Parti’nin mesajı şu şekilde: “Yüksek Seçim Kurulu’nun Van kararı kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’dır. Bizim olanı geri aldık!” Ankara - Anka

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