Meclis gereğini yerine getirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’la ilgili Yargıtay kararını Meclis genel kuruluna sevk etmediğini belirterek “AYM kararı ortadadır, meclis gereğini yerine getirecektir” dedi.

Kurtulmuş, “TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı Meclis’e geldi ancak genel kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, meclis gereğini yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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