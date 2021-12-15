Mevlüt Çavuşoğlu, Dubai Emiri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Al Mektum'la görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç da yer aldı. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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