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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

MGK, AKP’nin vesayet kurumu

28 Kasım 2021, Pazar 00:24
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “MGK, Demokratik Siyaset üzerinde parti devletine dönüşmüş güya ‘demokrasi/vesayet’ ile mücadele şampiyonu AKP’nin yeni vesayet kurumu haline gelmiştir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millî Güvenlik Kurulu’nda “ekonomik tehditlere” temas edilmesiyle ilgili görüşlerini açıklarken MGK Bildirisi’ndeki “Türkiye’nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir” ifadesine tepki göstererek şunları söyledi: “Bir parti devletine dönüştüğünün ispatı! Hayırdır; AKP’nin Türkiye ekonomisinde 300 yıl ömrümüz olsa deneme-yanılma metoduyla öğrenmesine tahammül edeceğimiz bâtıl inanç ve tezlerini ne zamandan bu yana MGK tehdit değerlendirmesi içine aldı? Millî Güvenlik Kurulu (MGK) değerlendirme yapacaksa âcilen ‘yolsuzlukları’ ülkenin, devletin ve milletin milli güvenliğini tehdit eden unsur olarak değerlerdeki ve tanımlamalı! MGK, Demokratik Siyaset üzerinde parti devletine dönüşmüş güya ‘demokrasi/vesayet’ ile mücadele şampiyonu AKP’nin yeni vesayet kurumu haline gelmiştir. AKP/RTE’nin demokrasi ufkunu 20 yıl önce de biliyorduk, şimdi de! Kavgaları kurumların başına sadâkatli yandaşlar koymaktı.”

Anadolu’dan bir uyanış başlatıyoruz

Uysal, tarımdan başlayarak Türkiye’nin bütün iktisadî alt yapısının tasfiye edildiğini belirterek, “Millete gidiyoruz dedik; meydanlarda, caddelerde, sokaklardayız. Milletimizi dinliyoruz, dertleşiyor, hasbihal ediyoruz. Anadolu’dan bir uyanış başlatıyoruz” dedi. Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı olduğunu da söyleyen Uysal, “Türkiye’nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Bunun kaldıracağı iktidar değişimidir. Türkiye’nin ödeyeceği maliyeti uzatmanın hiçbir manası yok. İnsanlarımız toplumsal talebi olarak ileride tarih kitaplarına ‘fetret dönemi’ diye geçecek böyle bir dönemi hep beraber sonlandırmalıyız. Bu nedenle Anadolu’dan yeni bir uyanış başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

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