MHP: Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konuldu

MHP'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle soruşturmaya muhatap olan Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Keskin’in partiden istifasının işleme konulduğu bildirildi.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin'in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, belediye başkanları listemizden de düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi. AA

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