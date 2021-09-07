Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Ağustos ayı araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geride bırakıyor. Araştırma 26 istatistiki belgeye bağlı 27 ilde 3 bin 40 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyları yüzde 31.5, CHP’nin oyu Yüzde 27.1 oldu. HDP barajı geçerken MHP baraj altında kaldı. İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoan’a asla oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 56.9 oldu.

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