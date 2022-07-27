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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Millet İttifakı en iyisini yapar

27 Temmuz 2022, Çarşamba 17:00
İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin (İBB) Florya tesislerinde gerçekleştirilen canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk’ün sorularını cevapladı. İmamoğlu Millet İttifakı ile ilgili olarak özetle şunları söyledi:

(Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili) En az 7-8 kez TV’lerde her zaman benim böyle bir niyetim yok, bu doğru bir metot değil. Daha büyük sorumluluklar var. Şu an benim sorumluluklarım var. İstanbul’a layıkıyla hizmet ederek mesaj vermek. Mesaj, Millet İttifakı en iyisini yapar. Bütün bu sorumluluk duygusuyla İstanbul üzerinden Türkiye’ye mesaj veriyorum. CHP’lilere de mesaj veriyorum, evet biz böyle yönetiriz.  

Ortada altılı masa var. Türkiye’nin geleceğini tasarlıyor. Otoriter sürecin kurbanı edilmeyecek bir Türkiye var etmek için. Kasada para yok, umutsuzluk reytingi 10 üzerinden 8. Genel  Başkanımız, İyi Parti’yi sürecin içerisine soktu. Bu süreç bizi 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı sürecine getirdi.  Biz de seçimi kazandık.

Altılı masanın mimarı Genel Başkanımız. Bir süreç yönetiyor. CHP’li olan herkesin olduğu gibi benim de iradem onun elinde. İmza atacağı karar, İmamoğlu’nun neferi olacak karardır. Ekrem İmamoğlu’ndan genel başkanımıza daha yakın bir çalışan olamaz.”

Haber Merkezi

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