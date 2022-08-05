Millette sabır kalmadı

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında milletten sabır istediğini belirterek, “TÜİK verilerine göre, üniversiteden yeni mezun bir gencin ilk işini bulması 13 ay kadar sürüyor. Ancak bizler görüyoruz ki; millette bir günlük bile sabır kalmadı!” dedi.

Erdoğan’ın önümüzdeki senenin ilk aylarında fiyatların ve enflasyonun düşeceğini söylediğini belirten Çevik, “Anlayacağınız yeni bir şey yok; yine vaatler var, pansuman var ama maalesef çözüm yok! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklayan kabineye soruyoruz: ‘20 yıldır bu kadar sosyal konut ihtiyacını meydana getiren kim? Siz yoksulluklara yardım etmekten, biz ise yolsuzluğu ortadan kaldırmaktan yanayız!” diye konuştu. Recep Gören - Ankara

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.