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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Millî iradeye darbe vuruldu

09 Mayıs 2019, Perşembe 00:21
YSK’nın kararının hukukÎ değil, siyasÎ olduğunu söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “YSK kararı ile de ‘millÎ irade’ye darbe vurulmuştur” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) almış olduğu İstanbul seçiminin iptaline yönelik kararına tepkiler devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da bir açıklama yayınlayarak kararın hukuki değil siyasî olduğunu vurguladı. Uysal açıklamasında şunlara değindi; “Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararla, daha önce defaatle ikaz ettiğimiz halde, YSK’nın meşruiyetinin sorgulanmasına sebep olmuştur. YSK aldığı kararla; demokrasinin elimizde kalmış, öyle ya da böyle işleyen son istinad noktası, ağır aksak da olsa işleyen son aracı olan sandık’ı yok ederek, bedeller ödeyerek inşa ettiğimiz Türk Demokrasisinin ana kolonunu da yıkmış, maliyeti başta İstanbul seçmeni olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ve elbette önünde sonunda AKP’ye de tahakkuk ettirmiştir. İktidar Partisi ve Genel Başkanı Erdoğan, baskı ile YSK kararı özelinde kazanmış olsa da siyasal olarak kaybetmiştir. Daha da önemlisi kendi hırs ve kazançlarını milletin menfaatlerinin önünde gören bu zihniyet “kazanmak için her yol mubah” anlayışını benimsediğini, kazanmak için her türlü değer ve inançlarını çiğneyeceklerini bu karar vesilesiyle beyan etmiştir.

Cübbeli darbe cereyan etti

31 Mart Seçimleri’nde, iktidarın başını çektiği “sandık demokratları” sandıktan çıkan sonuçlara dahi razı gelmemiştir. Sandığın, iktidar tarafından yalnız kendi lehlerine sonuç içermesi halinde iktidarın demokratik referansı olabileceği gösterilmiştir. Milletimiz bilmelidir ki; 31 Mart seçimleri öncesinde baskı, tehdit ve şantajla. 36 gün sonra YSK kararı ile de “milli irade”ye darbe vurulmuştur. Darbeci zihniyet demokrasiye, millî iradeye müdahale etmek için yargı mensuplarını araç etmiş, bu defa da ülkemizde “cüppeli darbe” cereyan etmiştir.

Sandığa, hür seçime halel gelmiştir

Türkiye’nin 1946’dan “çok partili siyasî hayata geçtiği günden bugüne, gelişmiş dünyaya akreditasyonunun en önemli göstergesi demokratik hür seçimlerdir. Biz hürriyetçi demokratların “demokrasi bayramı” olarak andığı ve anacağı 74 Mayıs 1950 seçimlerinin, ülkemizin ilk  hür seçimleri’nin yıl dönümü yaklaşırken YSK’nın aldığı bu karar seçimlerin hür olmadığını göstermeye yetmiştir. Türkiye’nin 69 yıldır maalesef kesintilerle karşılaşsa da namusu bilerek sahip çıktığı sandığa, hür seçimlere halel gelmiştir. 

Hukuksuz kararı kınıyoruz

İktidarın, münferiden seçimlerin iptalini, yenilenmesini istemesinin sebebi birkaç belediyenin kaybedilmesi değil; vatandaşta yer eden ‘umut’un büyüyeceğinin bilinmesi, gelecek seçimlerde iktidarın kaybedileceği korkusunun yerleşmesidir. Demokrat Parti olarak, İsmimiz ile müsemma bir hareket olarak YSK’nın aldığı kamu vicdanında mahkûm olan bu hukuksuz kararı, kınıyoruz. Ayrıca demokrasi ve adaletin haysiyetine sahip çıkarak seçimlerin iptal edilmesine ret oyu veren dört YSK üyesini de saygı ile selâmlıyoruz. 73 yıldır olduğu gibi hiç yılmadan “demokrasi ve adalet” demeye devam edeceğiz.”

 

Etiketler: Türkiye, politika, demokrasi, yerel seçim, İstanbul, Demokrat Parti
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