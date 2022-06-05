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6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında

05 Haziran 2022, Pazar 22:02
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında bir hayata mahkum edildiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin AFİTAB Kültür Merkezi’nde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı açıklamada, insanı insanca yaşatmanın vazgeçilmez öncelikleri olduğunu söyledi. Türkiye’de milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında bir hayata mahkum edildiğini söyleyen Karamollaoğlu, her üç gençten birinin işsiz olduğunu, yıllarca alın teri dökmüş emeklilerin de 2-3 bin lira ile geçinmeye çalıştığını ifade etti. İşçi ve emekçilerin zor koşullarda çalıştırıldığını ve emeklerinin karşılığını almadığını belirten Karamollaoğlu, “Hangi alanı ele alırsak alalım, hangi meslek grubunu irdelersek irdeleyelim karşılaştığımız manzara hakikaten üzüntü vericidir” dedi. Düzene razı olmadıklarını ve insanı insanca yaşatmayan anlayışı kabul etmediklerini belirten Karamollaoğlu, ekonomik krizden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

HAK VE ADALET TESİS EDİLMELİ

Devletin adaleti ve insani değerleri hakim kılma mekanizması olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Adalet, insanı yaşatan, onuru koruyan, hakkı ve hukuku gözeten iradenin, kararın ve kuralın geçerli ve esas olmasıdır. Her şeyin yerli yerinde, olması gerektiği gibi olmasıdır. Özgürlük, insanı yaşatmayı hedefliyor, insanca yaşamayı sağlıyorsa sahicidir. Yasaklar ve sınırlamalar, ancak insanı ve insanlığı koruduğunda mazur görülebilir” değerlendirmesinde bulundu. Demokrasi, siyaset, hukuk, devlet ve adaleti insanca yaşamayı kolaylaştıran mekanizmalar ve kurumlar olarak gördüklerini vurgulayan Karamollaoğlu, “Hak ve özgürlüklerin anayasada ya da yasalarda yer almasını değil, hayatın içinde var olmasını ve insan tarafından bizatihi kullanılmasını önemsiyoruz” diye konuştu. Hükümet ve devletin yardım ya da merhamet etmekten değil, hakkı ve adaleti tesis etmekten sorumlu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “Kanunun içinde eşit, hakimin önünde eşit değilseniz adil yargılanma hakkından, hak arama hürriyetinden, kanun önünde eşitlikten bahsetmek ne mümkündür” dedi.

Ankara - Anka

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