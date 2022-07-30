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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Milyonlar açlıkla imtihanda

30 Temmuz 2022, Cumartesi 00:24
UYSAL: DÖRTNALA FELÂKETE GİDEN TÜRKİYE PORTRESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ.

BÜYÜK DERTLER YAŞIYORUZ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Dörtnala bir felakete giden Türkiye portresi ile karşı karşıyayız. Öyle büyük dertler yaşıyoruz ki bırakınız yarınları, on yılları, bırakınız orta ve uzun vadeyi. Bugün milyonlarca insanımız, açlıkla imtihan edilir hale gelmiş" dedi.

MİLLETİN SESİ OLACAĞIZ

Milletimiz şunu görüyor, ‘bir yüzükle başladım’ diyerek ‘bundan başka servetim yoktur’ diyenlerin nasıl milyar dolarların içerisinde bu millete caka sattığını görüyor. Bunları konuştuk, konuşacağız. Susturulmak istenen bir milletin sesi olmak adına konuşacağız” dedi.

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Milyonlar açlıkla imtihanda

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla’da; “Dörtnala bir felakete giden Türkiye portresi ile karşı karşıyayız. Öyle büyük dertler yaşıyoruz ki bırakınız yarınları, on yılları, bırakınız orta ve uzun vadeyi. Bugün milyonlarca insanımız, açlıkla imtihan edilir hale gelmiş” dedi. Uysal, şunları söyledi:

“Türkiye’de yaşanan hadiselerin, olayların, yanlışların, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların kalbinden tutarak kaldırmamız gereken gündeyiz. Aslında adı konmamış bir buhranı, çöküşü yaşıyoruz. Sistematik çöküşle muhatap olmuş milletin felaketini konuşmak mecburiyetindeyiz. Dörtnala bir felakete giden bir Türkiye portresi ile karşı karşıyayız. Öyle büyük dertler yaşıyoruz ki bırakınız yarınları, on yılları, bırakınız orta ve uzun vadeyi. Bugün milyonlarca insanımız, açlıkla imtihan edilir hale gelmiş. Ara ara sendikalar açlık sınırları belirliyor. Gerçi bugün var olan bir çalışma bakanımız var. Ona da itiraz ediyor. Yıllarca o sendikalara danışmanlık yapmış bir akademisyen hürriyetiyle Türk-İş’in açıkladığı açlık oranlarının gerçeği yansıtmadığını milletimizin bu seviyelerde olmadığını bakan olunca iddia eder hale gelmiş. Biz insanımızın açlık sınırını biliyoruz ama bu gözü doymazların tokluk sınırını bilmiyoruz.”

DEMOKRAT RUHU ONLARA AĞIR GELİR

Uysal seçim tarihine dair ise şunları kaydetti: “Tarih belli olmuş, 14 Mayıs 2023. Niye? AK Partililer o gün şunu diyecekler, ‘14 Mayıs 1950’de bir dönem değişti. Adnan Menderes’in iktidarı vardı o gün. Bizde o günkü iktidar ruhuyla geliyoruz. Yeniden bir 5 yıl daha verin, Allah’ın izniyle kalan işleri halledecek, dolmayan küpleri dolduracağız. Soymadıklarımızı soymaya devam edeceğiz, yakmadığımız ormanları yakmaya devam edeceğiz’ diyecekler. Ama 14 Mayıs 1950 tarihindeki bu demokrat ruhu onlara ağır gelir. Hesabını veremezler.”

Muğla - anka

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