23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AKP tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, “Bahçeli ile ortak bir programınız olacak mı?” sorusuna “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor” dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe’de ‘Kadın STK Temsilcileri Toplantısı’na katıldı. “23 Haziran’da oy kullanmak için şehir dışından gelmesi gereken vatandaşlar var. Hem AK Parti cephesinden hem de CHP’den ulaşımlarının otobüslerle sağlanabileceği yönünde taahhütler verildiği söyleniyor. AK Parti olarak tutum ne olacak?” sorusunu Binali Yıldırım, “Bu doğru. Hatta sosyal medyadan, basın yayın kuruluşlarından, dış cephe reklamlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul’a gelip, 23’ünde bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için, partilerin teşkilatlarının gerekli desteği vermesi rutin bir uygulamadır” diyerek cevapladı. AA

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