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23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Muhalefet ‘gaz’ için ne dedi?

22 Ağustos 2020, Cumartesi 23:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal- gaz rezervi keşfetmesini duyurmasının ardından muhalefetten ilk yorumlar olumlu olarak geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz’de “Sakarya Sahası” adı verilen sahada 320 milyar metreküp #doğalgaz bulunması sevindiricidir. % 98,9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır” derken, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ise, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sevindik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. #Dogalgaz” ifadelerini kullandı.

EMEĞİ BULUNANLARA TEBRİKLER

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da “1 metreküp bile bulunsa memleketimiz için bulunmuş, emek verilmiş, alın teri dökülmüş her şey kıymetlidir. Cari açığımızın kapanmasına katkı sağlayacak bu teşebbüs içerisinde emek edinmiş her şeye teşekkür etmek bizim milletimiz adına da partimiz adına da devletimiz adına da borcumuzdur. Dolayısıyla bakanlığımızın çalışanlarına, teknik ekibe, bu süreç boyunca emekleri bulunan herkese tüm kalbimizle teşekkür ediyo- ruz” dedi. İyİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ise, “Doğalgaz rezervinin bulunması sevindirici bir haber. Hayırlı olsun ülkemize. Doğru işletilir ve vatandaşlarımıza faydası olur inşallah” diye konuştu.

DETAYLAR DA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLANSIN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Karade- niz’de bulunan doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşçisinden mühendisine, emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) de, “Karadeniz’de yapılan araştırmalar sonucu bulunan doğalgaz rezervleriyle ilgili haberler, ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şeffaf yönetim ilkesi gereği, en kısa zamanda detayların açıklanmasını temenni ediyoruz” açıklaması yapıldı.

Etiketler: muhalefet, gaz
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