Muhalefete sine-i millet çağrısı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, dünkü yazısında HDP’nin kapatılması için yeniden açılan dâvâsı hakkında eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in değerlendirmelerine yer verdi.

Muhalefetin erken seçim talebini değerlendiren Şirin, “Erken seçim talep eden muhalefetin yapması gereken bir hareket olabilir; kısmî olarak sine-i millete dönmek. Kısmî olarak sine-i millete dönmek ile neyi kastediyorum? Millet İttifakı partileri, Meclis’te “kayıt düşme faaliyetleri”ne devam edecek. Grup kurma imkânını kaybetmeyecek nispette milletvekili bırakarak, geri kalan milletvekilleri istifa ederek sine-i millete dönebilirler. Öncelikle seçim bölgelerine giderek, seçmende erken seçim talebini arttıracak şekilde çalışabilirler. Erken seçim konusunda konuşan Millet İttifakı temsilcileri, erken seçim olması için seçmende bu talebin canlanması gerektiğini söylüyorlar” dedi.

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