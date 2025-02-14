Müsavat Dervişoğlu: Türkiye konuşmalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD ve iktidar arasında yaşanan polemiğe dair değerlendirmede bulunurken, iktidara tepki gösterdi.

Dervişoğlu, “Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta ‘Konuşan Türkiye’ vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de ‘Fitreye’ muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.