Ne diyecekseniz milletin önünde söyleyin

DP’Lİ UZUN’DAN CHP’YE: NE ÖNERECEKSENİZ KAMUOYU ÖNÜNDE YÜKSEK SESLE SÖYLEYİN. MÜZAKERE EDELİM, AMA MÜCADELEYİ YUMUŞATMAYALIM.

Yapıcı muhalefet bu değil - Acı reçeteye ortak arıyor

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “CHP’li arkadaşlar Mehmet Şimşek ekibiyle birlikte çalışacaklarmış. Ne diyecekseniz açık ortamlarda söyleyin. Ne önerecekseniz kamuoyunun önünde önerin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne ziyareti sonrası ekonomi konularının gündeme geldiğini belirten AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Görüşmede Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in bilgi vereceğini ifade etmişlerdir” sözlerini değerlendiren Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “CHP’li arkadaşlar Mehmet Şimşek ekibiyle birlikte çalışacaklarmış… Ne için? 22 yıl kesintisiz iktidarda olup da batırmayı becerenlerin sorumluluğunu paylaşmak için mi? “Yapıcı muhalefet” böyle bir şey değildir. Arkadaşlarımızı uyarıyorum:Bu büyük bir tuzaktır!” dedi.

Müzakere edelim ama mücadeleyi yumuşatmayalım

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uzun, şunları söyledi: “Ne diyecekseniz açık ortamlarda söyleyin. Ne önerecekseniz kamuoyunun önünde önerin. Hem de yüksek söyleyin. Toplumun isyanının sesi olun, hep beraber olalım. Müzakere edelim ama mücadeleyi yumuşatmayalım. Bakın benden söylemesi; Vatandaşa hayatı zehir edecek acı reçetelerine ortak arıyorlar. Sonra çıkıp; “muhalefetle görüşüp birlikte kararlaştırdık” derlerse ne diyeceksiniz? Açık müzakereye tamam… Tamam da; birlikte çalışmak nedir yahu! Oldu olacak hükümete de girin bari. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım. Tuzağa düşmemek lazım.”

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Bu bir tuzaktır

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP ziyareti sonrası söylenen CHP ve Mehmet Şimşek ekibinin birlikte çalışacağı iddialarını değerlendirdi.

Yılmaz, “Şöyle anlamıştım. Mehmet Şimşek ana muhalefete ekonomi politikaları ile ilgili bilgi verecek. Doğruysa, öyle değilmiş. CHP’li iktisatçılar M.Şimşek ekibiyle birlikte çalışacaklarmış. Saygıda kusur etmeden belirteyim ki CHPli iktisatçı dostlar bu tuzaktır” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA