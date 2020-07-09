O baraja ne oldu?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Çankırı’da 2017 yılında törenle temeli atılan Devrez Kızlaryolu Barajı’nın 450 milyon TL’ye mal olacağı ve bununla birlikte 196 bin dekar araziyi sulayacağı açıklandığını hatırlatarak, “Ancak yapılan incelemeler sonucunda bahsi geçen bölgede herhangi bir barajın yapılmadığı, baraj yapımına işaret eden hiçbir bir belirtinin olmadığı görülmüştür” dedi.

Karaduman Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: “Çankırı’da temel atma töreni yapılan Devrez Kızlaryolu Barajı yapıldıysa nereye yapılmıştır? Baraj yapımı için harcanması planlanan kaynak hazineden alınmış mıdır? Kaynak hazineden alındıysa nerede kullanılmıştır? Planlaması yapılan, bütçesi belirlenen, temel atma töreni gerçekleşen barajın görünürde olmamasını nasıl açıklarsınız?” Ankara - Recep Gören

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