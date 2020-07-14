O rapor 4 yıldır neden yayınlanmadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz ile ilgili, “Bir Saray’ın bir de halkın 15 Temmuz’u var. Halkın 15 Temmuz’unda şehitlerimiz, gazilerimiz, sokağa çıkan yüz binler bedel ödeyenler, demokrasi sevdalıları var. O gün bedel ödeyenler için para toplandı. Eğer biz takip etmeseydik o paralar yok olacaktı. 250 bin şehit derneklerine verecekti Erdoğan. Kaddafi’den aldı Erdoğan… Nerede bu paralar, niye vermiyorsunuz. TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Grubu olan partilerin milletvekilleri kuruldu ve darbe girişimi araştırıldı. Bu araştırma komisyonuna 2 kişinin gelmesini Erdoğan yasakladı. Birisi MİT Müsteşarı, diğer, Genelkurmay Başkanı. Bu isimlerin bilgi vermesini Erdoğan neden yasakladı? Failleri ortaya koyup bilgi alacağız. Milletin önüne atamayla gelmiş 2 kişiyi çıkartmadılar. 15 Temmuz’un perde arkası ortaya çıkmasın diye. Rapor çıktı, 4 yıldır neden yayınlanmıyor? Hapiste olan gazeteci Müyesser Yıldız aslında 15 Temmuz’un perde arkasını araştırıyordu. Yakaladılar, hapse attılar. Araştırmasın diye…” dedi.

Ankara - Recep Gören