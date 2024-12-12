Önce hukuk normalleşmeli

Gelecek-Saadet grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği siyasetin normalleşmesi kavramını çok değerli buluyorum ancak ben Türkiye’de en önce hukukun normalleşmesi gerektiğine inanıyorum çünkü hukuka güven olmadığı bir ülkede hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bu anlamda konuları bütüncül olarak ele alan geniş kapsamlı bir yargı reformuna ve kitlesel mağduriyetleri çözen adalet reformuna ihtiyacımız vardır. Yargının yürütmeye bağımlı hale gelmesi önemli bir sorunumuz. Geçen gün gençlerin Sayın Cumhurbaşkanı’mıza bir protestosu oldu. ‘Sayın Cumhurbaşkanı bu eleştiriyi hak etmiyor’ diyebilirsiniz ama içinizden bir tane hukukçu arkadaş ‘bu tutuklama kararı doğruydu’ diyebilir mi? Maalesef yargı mensupları verdiği bazı kararlarda ödül ya da cezalandırma kriterlerini göz önünde bulunduruyorlar. Kendilerini hiç riske atmıyorlar, tutuklamayı verip geçiyorlar. İşte yargının yürütmeye bağımlı hale gelmesi bu” dedi.

Ankara - Anka