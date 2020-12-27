Önce imza, sonra soru

STK’lara yönelik yaptırımlarla eleştirilen kanun teklifine “Yasa değişikliği yapılsın” diye imza atan üç AKP’li vekil Meclis’te teklifin muhtevasını sordu.

İçişleri Bakanlığı’na dernek yöneticilerini görevden alma, derneklere kayyım atama, yardım toplanmasına kısıtlama ve 71 baronun “muhbirlik” olarak değerlendirdiği “avukatlara şüpheli işlemleri bildirim zorunluluğu” gibi tartışmalı birçok düzenleme içeren teklif AKP’li milletvekillerinde de soru işaretlerine yol açtı. Teklifin görüşmeleri sırasında AKP Amasya Milletvekili Mustafa Karahocagil, “Kanun teklifinde derneklere üye olma, yönetim organlarında görev alma gibi dernek kurma özgürlüğünü daraltan düzenlemeler var mıdır?”, AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Teklifte derneklerin yardım toplamasıyla ilgili kısıtlama var mıdır? Yardım Toplama Kanunu’yla ilgili yapılan düzenlemelerin amacı nedir?”, AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “Suç Gelirinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesindeki “yükümlü” tanımına avukatlar dâhil edilmektedir. Bu durum savunma hakkını olumsuz etkileyen bir durum olabilir mi?” diye sordu.

Soruları, teklifi sunan vekiller sordu

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, AKP’li Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç da bu sorulara ayrıntılı cevap verdi. Daha da ilginç olan ise dernek kurma özgürlüğü ile ilgili soru soran Karahocagil ve avukatlarla ilgili bildirim yükümlüğünün savunma hakkını kısıtlama riskine dikkat çeken Kılıç 44 maddelik teklifi sunan AKP’li milletvekilleri arasındaydı. Kayıtlara bakılırsa “bu yasa değişikliği yapılsın” diye imza atan iki vekil de sorularına ancak Meclis’te cevap buldu.

Kayyım yetkisinde İçişleri’ni unuttular

Son anda Meclis’e sunulan teklif o kadar acele ile hazırlanmıştı ki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanlığı’na birçok yetki veren teklifte İçişleri Bakanlığı’nın unutulduğu ortaya çıktı. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarılmasını düzenleyen 6. madde bu yönetmeliğin Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanmasını öngörüyordu. Burada İçişleri Bakanlığı’nın olmadığını fark eden AKPli milletvekilleri bir değişiklik önergesi verdi. Önerge ile yönetmelik hazırlama sürecine unutulan İçişleri Bakanlığı da eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “O kadar hazırlıksız getirilmiş ki kanun, maddelerin çoğu İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiriyor ama yönetmelik çıkarma hakkı daha yeni eklendi kanuna” diye tepki gösterdi.