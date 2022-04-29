Önce istibdat rejiminden kurtulmalıyız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) düzenlediği iftar programına katıldı.

T24’ün haberine göre Akşener “Uzun yıllardır politika yapan bir insanım Antalya’da bu kadar yoksulun olduğunu ilk defa görüyorum. İlk defa bu akşam pişirecek bir şeyim yok oruçluyum ne yapacağım diyen insanlar gördüm kulağıma eğilip. Üreten Türkiye’den çıktık yoksulluğun yönetildiği Türkiye ile karşı karşıyayız. Çünkü bu ucube sistemde hesap sorma durumunuz yok. Seçmen velinimet olmaktan çıktı bu anlayışı inşallah değiştireceğiz, bu iftar sofrasındaki dualarımız eşliğinde değiştireceğiz. Birinci önceliğimiz elbette bu istibdat rejiminden kurtulmaktır, hürriyete sahip çıkmaktır” dedi. Haber Merkezi

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