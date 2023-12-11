DP, Adana İl Kongresi yapıldı. Kongrede konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomik projeleri çöktü. Kurtarıcı olarak sunulan eski bakan Nebati, ekonomiyi geriye götürdü. Hukukun durumunu baş savcı şikayet ederek dile getirdi. Suriye politikası çok zarar verdi. Filistin katliamı karşısında gerekli önlemler alınmadı. İstanbul'da kaynaklar mevcut hükümet tarafından talan edildi. İçişleri Bakanı çete operasyonu büyük başarı ile anlatılıyor. Peki daha önceki bakan da yine AKP'li değil miydi? Dün doğru dediklerine bugün yanlış diyorlar. Kendi çiftçisine sahip çıkmıyor, Sudan'dan medet umuyor. Ama sonu iflas, paralar dolarlar heba oldu.

Mevcut hükümet sistemi veriler güvensiz. Dünya kabul etmiyor. Demokrasi hürriyet cumhuriyet değerleri kayboluyor. Ama milletimiz sahip çıkıyor. Demokrasiye hürriyete sahip bir kitle var ve biz buna sahip çıkacağız. Demokrat Parti ile siyaset değişecek iktidar hürriyet demokrasi genişleyecek. Değişim süreci olmalı. Merkez sağ açığı var, bu düzelmesi gerekiyor. Merkez sağ çok önemli."

Adana - Yeni Asya