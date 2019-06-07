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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Ordu valisinden İmamoğlu'na dava

07 Haziran 2019, Cuma 14:50
İmamoğlu'nun yaşadığı VIP krizinden sonra Ordu Valisi'ni makamında ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Yavuz'un hukuki mücadeleyi başlattığını belirterek "Sürecin biz de takipçisi olacağız. En üst perdeden sayın Ekrem İmamoğlu ve üst düzey CHP yöneticilerinin de içinde bulunduğu bu skandalın ortaya çıkmasında payı olan herkesi kınıyorum. " dedi.

Bu durumla ilgili Vali Yavuz'un gerekli hukuki mücadeleyi başlattığını kamuoyu ile paylaştığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Bu durumun kabul edilir olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyasetçiler zaman zaman, arzu etmedikleri durumlarla karşılaşabilir. Farklı kanaatleri olabilir, herhangi bir olay karşısında farklı yaklaşımları olabilir ama ister iktidar, ister muhalefet partilerinden olsun, herkesin asgariden göstermesi gereken temel tavır, devletin bütün kurum ve kuruluşlarına ve onların temsil etmiş olduğu şahıslara karşı ölçülü davranmak mecburiyetidir. O anki hava içerisinde kendisince haklı görebilir ama Türkiye kamuoyunu yaralamıştır. Türkiye'de vicdan sahibi makul büyük çoğunluğu rahatsız etmiştir. Meselenin VIP krizi şeklimde lanse edilmesini de doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: Ordu, Ekrem İmamoğlu, vali, havalimanı
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