Özgürlük olmadan yatırım olmaz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Daima adaletin peşinde koşacağız. Biz yarınları, saygı ve eşit vatandaşlık temelinde kuracağız. Sünni-Alevi hiç fark etmez. Türk-Kürt hiç fark etmez” diye konuştu. Babacan, gençlere yönelik vaatlerde de bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’in ardından ikinci mitingini Kocaeli Gebze’de yaptı. Babacan konuşmasının bir bölümünde, “Yatırımın olmadığı yerde işsizlik olur, yoksulluk, açlık olur. Sorunun tam odağında bu var. Sanayicisini, girişimcisini cezalandıran bir ülkeye tabii ki yatırım gelmez. İlk iş özgürlük, adalet ve güven ortamını oluşturacağız. Ekonomiden, iktisattan anlamayan iktidar bu denklemi hâlâ çözemedi. Özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda yatırımlar oluk oluk akacak. Biz o günleri yaşadık. Kocaeli sanayimizin gözbebeği değil mi, bir sanayiciye sor; maliyetler uçtu gidiyor, elektriği geçen seneye göre dört kat pahalıya alıyor, doğal gazı alt kat pahalıya alıyor. O da kullanabilirse. İlk defa bu yıl sanayide üretim durdu, doğal gaz kesildi. Sanayici önünü göremezse nasıl üretecek?” diye konuştu. Kocaeli - anka

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