Parlamenter sistem gençler için ümit olacak

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özellikle gençler için yeni bir umut olacak!” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, haftalık basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. , evik yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: Çevik, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” gençler için yeni bir umut olacak! Yolsuzluğun yüksek olduğu toplumlarda gençlerin hayal kuramadıklarını belirterek, “Çünkü bireysel çabaların değil de siyasi bağlantı ve ilişkilerin başarı kriteri olduğu toplumlarda gençler kendi yeteneklerine güvenemezler. ‘Ne yapabilirim?’ sorusu değil de ‘kimi tanıyorum’ sorusu öne çıkar. Bu tip yönetimlerde gençler hep daha küçük düşünmek zorunda bırakılır. Hepinizin büyük düşünebileceğiniz bir Türkiye’de yaşamanız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Ayrıştıran bir ülkede yaşamak istemiyoruz

Gençlere seslenen Çevik, “Biz de tıpkı sizler gibi; iş bulmanın parti teşkilatları ile değil de bileğinizin hakkıyla olduğu, siyasetin, ayrıştıran siyasi görüş ve ideolojilerin alanı değil de ortak problemlerin çözümünde uzlaşı aracı olduğu, hayatta başarılı olabilmek için babanızın veya amcanız kim olduğuna değil de sizin neyi, ne kadar istediğinizin önemli olduğu bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Bütün bu değişimleri gerçekleştirebilmenin ilk adımını “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e geçiş oluşturuyor. “Türkiye’nin cumhurbaşkanının” aynı zamanda bir “parti genel başkanı” olmadığı bir Türkiye’de yaşıyor olmak, emin olun, sizlerin hayatını pek çok alanda ve somut olarak değiştirecektir” ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir hayat için beraber çalışacağız

Bütün bu değişimleri gerçekleştirebilmenin ilk adımının Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin oluşturduğunu ifade eden DP’li Çevik, “Türkiye’nin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir parti genel başkanı olmadığı bir Türkiye’de yaşıyor olmak, emin olun, sizlerin hayatını pek çok alanda ve somut olarak değiştirecektir. Örneğin; ifade özgürlüğü, kamu adaleti ve Meclisin güçlendirilmesi gibi ilkeler sayesinde iş bulmak, özgürce tweet atmak, kadın-erkek eşitliği, iklim değişikliği, sığınmacı sorunu başınızı ağrıtan ve geleceğinizi karartan sorunlar olmaktan çıkacak. Ülkemizde hayat kalitesini yükseltmek için beraber çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.