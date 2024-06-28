Parti kurmayacağım başka partiye girmeyeceğim

İYİ Parti kurucularından, milletvekili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sert bir açıklamayla duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim” dedi.

Hiçbir milletvekilini aramadığını belirten Aydın, “Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim” ifadesini kullandı. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamasının yayımlanmasına yarım saat kala aradığını söyleyen Aydın, “Ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı” diye anlattı. Partiden görevlendirilen birilerinin de geldiğini ifade eden Aydın, “Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi” diye ekledi. Aydın, “Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı” dedi.

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