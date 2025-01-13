Patates çiftçinin canını yakıyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları yerinde inceledi. Çiftçinin feryadına şahit oldu. Ömer Gürer “Durum çok vahim binlerce ton patates çürümeden kamu alıma bir an önce başlamalıdır” dedi.

Niğde’nin patates üretiminde ülkemizde ilk sırada yer aldığını ve bölgede yaşamın temelini patates ürünü üzerine kurduğunu ve gelir gider hesabının patatese göre belirlendiğini belirtti. Gürer, eğer kısa sürede patates satılmazsa depoda çöp olacak patates için Bakana “Sayın Bakan ne olacak bu patatesin hali?” diyerek çağrıda bulundu. Gürer, “Patates, Niğde’de üretim olan her yerde depoda çakılı bekliyor. Depolar iptidai, TMO tarım Kredi alıma girmezse ürün gözgöre göre çürüyecek. Millî Servet olan patatesin gereken değere ermesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

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