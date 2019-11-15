"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Peres’i alkışlayan eller utansın

15 Kasım 2019, Cuma 16:45
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Genel Kurulu’nda İsrail’in iki günde 34 Filistin’li şehit etmesinden sonra İsrail’i lanetlenerken, “Bundan tam on iki yıl evvel, 13 Kasım 2007 tarihinde, şu ana kadar bahsettiğim zulmün, akan kanın, katliamın ve bebek ölümlerinin baş müsebbibi olan terör devleti İsrail’in cumhurbaşkanı Şimon Peres, bu salonda, bu Gazi Mecliste, milletin Meclisinde konuşturulmuş ve ne yazık ki ayakta alkışlanmıştır. Peres’i alkışlayan bu eller, süreç içerisinde terör devleti İsrail’le ticaret hacmini zirveye taşıyan eller olmuştur” diye konuştu.

“İsrail’e yönelik hamasi nutukları terör devletinin kasasında nakde dönüştürenlerdir” diyen Karaduman, şöyle konuştu: “Mavi Marmara davasında Mavi Marmara davasında verdiğimiz şehitleri dolara peşkeş çekmiş ve yetmediği gibi 20 milyon dolara peşkeş çekmiş ve yetmediği gibi Mavi Marmara yolcularına giderken ‘bana mı sordunuz’ diyen elerdir. Bu eller sadece Mavi Marmara davasında satmakla kalmayayım Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Ankara Antlaşması’nı imzalayan ellerdir.”

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şaka yapmış, özür diledi

    Almanya cami ve cemevlerine 7 milyon euro'luk harcama yapacak

    İngiltere'de muhalefetten bedava internet vaadi

    'Babacan'ın partisi 2020'ye kalmadan kurulacak'

    Faik Öztrak: Hükümet işsizlikle mücadele etmek zorunda

    Kardemir fabrikasında patlama: 1 işçi öldü

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

    Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

    Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin tutanakları yayınlandı

    İlber Ortaylı'dan 'Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönsün' çağrısı

    Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız
    📷

    Sular altında kalan tarih: Halfeti

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    İsrail ordusundan katliamın itirafı

    286 bin hükümlü ve tutuklu var

    Yemen'de 2 milyon kadın göç etmek zorunda kaldı

    İlk 'ara' tatil bugün başlıyor

    Milyar dolarlık yeni rekabet alanı: Yapay zeka

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Cevher İLHAN

    Eğitim ve öğretimde “Atatürkçülük”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.