Peres’i alkışlayan eller utansın

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Genel Kurulu’nda İsrail’in iki günde 34 Filistin’li şehit etmesinden sonra İsrail’i lanetlenerken, “Bundan tam on iki yıl evvel, 13 Kasım 2007 tarihinde, şu ana kadar bahsettiğim zulmün, akan kanın, katliamın ve bebek ölümlerinin baş müsebbibi olan terör devleti İsrail’in cumhurbaşkanı Şimon Peres, bu salonda, bu Gazi Mecliste, milletin Meclisinde konuşturulmuş ve ne yazık ki ayakta alkışlanmıştır. Peres’i alkışlayan bu eller, süreç içerisinde terör devleti İsrail’le ticaret hacmini zirveye taşıyan eller olmuştur” diye konuştu.

“İsrail’e yönelik hamasi nutukları terör devletinin kasasında nakde dönüştürenlerdir” diyen Karaduman, şöyle konuştu: “Mavi Marmara davasında Mavi Marmara davasında verdiğimiz şehitleri dolara peşkeş çekmiş ve yetmediği gibi 20 milyon dolara peşkeş çekmiş ve yetmediği gibi Mavi Marmara yolcularına giderken ‘bana mı sordunuz’ diyen elerdir. Bu eller sadece Mavi Marmara davasında satmakla kalmayayım Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Ankara Antlaşması’nı imzalayan ellerdir.”

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