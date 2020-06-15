Peygamberler adalet için gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyeleriyle görüştü.

Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı. Vatandaşlara adalet ve hukukun önemini öğrenmek için “Sizce Türkiye’deki en büyük sorun ne?” diye sorduklarında sadece yüzde 1-2’lik bir kesimin “adalet ve hukuk” cevabını vermesine ilişkin görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, “İnsanlık tarihi, aslında adaleti sağlama mücadelesi tarihidir, biraz da öyle bakmamız gerekir çünkü bütün peygamberler adaleti sağlamak için görevlendirilmişlerdir. Bütün düşünürler, adalet peşinde koşmuşlardır. Adalet üzerine yazılan şiirler, öyküler, romanlar, sinemalar yani hayatın her alanında insanoğlu bir haksızlığa uğradığı zaman bir adalet arayışı içine girmiştir(…) Adaleti ararken veya adaleti savunurken veya adalet olması gerektiğini söylerken ne kimliğimizi ne inancımızı ne de yaşam tarzımızı öncelemememiz gerekiyor “ ifadelerini kullandı.