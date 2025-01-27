Rant hırsı tam gaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Çekmeköy’deki 1 milyon metrekarelik askerî alanın mahkeme kararına rağmen imara açılması ile ilgili konuştu.

Bağcıoğlu, “Sözün bittiği yerdeyiz. Basında yer alan ve 1 artı 1 dairelerin 8 milyon liraya, villaların ise 75 ila 200 milyon lira arasında satıldığı yönündeki haberler, bu dönüşümün tamamen rant amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul’da askeri alanların yüzde 46’sının askeri statüden çıkarılması yalnızca şehircilik açısından değil, ülkemizin savunma gücü açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor. Bugün, 10 bin adet futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan, lüks konut projelerine dönüştürülmüş durumda. Bu alanlar, mahkeme kararlarına rağmen rant uğruna imara açılmış, kamu yararına tamamen sırt çevrilerek inşa edilmektedir” dedi. Ankara - Anka

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