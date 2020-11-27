Reform yapacaklarmış da!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın politikalarını eleştirdi. Uysal, “Reform için deste deste düzenleme yapmaya gerek yok! ENFLASYON ve İŞSİZLİK rakamlarının GERÇEĞİNİ açıklayın!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidarın politikalarını eleştirdi. Uysal, twitter hesabından paylaştığı yorumlarında şöyle dedi:

“Demokrasi bir değerler bütünü ve manzumesi rejimin adıdır. Reform diye sayıklayan Akp iktidarı önce kuvvetler ayrılığı, hesap verilebilirlik, denetim, şeffaflık gibi kavramları tahrip etti ve fiilen reddediyorlar bu değerleri.

Şimdi bu değerlere bakışı mı değişti Akp’nin? Basına yansıyan ‘Reform’ başlıklarına bakınca fiilen ve oluşturduğunuz olumsuz iklim dolayısıyla uygulanmayan Anayasa Mahkemesi/ AİHM kararlarını tekrar yargılama kuralı haline getirecekmiş ve uzun tutukluluk süresini sınırlandıracakmış da mış mış!

‘Reform’ için deste deste düzenleme yapmaya gerek yok!

Şu yarım yamalak açıkladığınız canlara malolduğunuz Kovid-19 vak’a sayıları ile milyonların sofrasından ekmeğinin çalınmasına sebep olan enflasyon ve işsizlik rakamlarının gerçeğini açıklayın!

En azından samimî bir niyet beyanı olur. Eflatun’un kadim bir sözü var: ‘Hakikat güneş gibidir! Gözlerinizi kapatsanız da gözlerinizin içine sızar’ diye. Bugün Kovid-19 vaka sayılarını yarım da olsa itiraf etmek zorunda kaldı Akp! Eninde sonunda enflasyon ve işsizlik rakamlarını da bir gün kabul edecek!

İstanbul - Yeni Asya

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Keyfi rejimin bedeli ağır

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yönümüz Avrupa’dır” sözlerine cevap verirken, “Sizin öğrenme maliyetlerinizi bu ülkenin karşılayabilme imkânı yok, 300 sene ömrümüz yok ki bu milletin sizin deneme yanılma metoduyla beraber gerçekleri görmenize zamanı olsun” diye konuştu.

KEYFİ REJİMİN TABİÎ ÇIKTISI

Tek adam sistemi ile başlayan keyfi rejimin maliyetinin milleti canından eder hale getirdiğini belirten Uysal, “Bugün Türkiye, sistematik bir çöküşü yaşamaktadır. 16 Nisan 2017 Referandumuyla beraber yerli ve millî diyerek pazarlanmış, propagandasını yapanların bile içine sinmeyen, 2018’e kadar fiilî, sonrasında resmi olarak uygulanmış keyfi rejimin Türkiye’ye ödettiği bedel ortadadır. Bu keyfi rejimin tabii çıktısı her gün soframızdadır. Bu keyfi rejimin ürettiği olumsuzluklar bu milleti canından etmektedir” dedi.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT KAPILARINI KENDİNİZ KAPADINIZ

Dış politikadaki yanlışlar silsilesinin sonucunda Türkiye’nin gitgide içine kapanan bir ülke olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Türkiye’nin bütün bu coğrafyaya ihracat kapılarını, yaptığınız dış politika tercihlerinizle, kendiniz kapadınız. Ne Suriye’ye ne Irak’a ne bütün bu coğrafyayı atlama taşı olarak kullandığımız Mısır’la beraber Türkiye’yi kendi içine kapatır hale getirdiniz. Türkiye’yi yeniden kendi içine kapatarak kendi hedeflerine yürüyeceğini düşünenlerin bugün ‘reform’ sözleri içi boş lâflardır, iğdiş edilmiş sözlerdir. Bunları ben söylemiyorum, bu hükümetin Meclis Başkanlığını yapmış Sayın Cemil Çiçek söylüyor. Sayın Erdoğan’ın ‘reform’ sözü tıpkı, ‘müflis tüccarın eski defterleri karıştırması’na benziyor” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz