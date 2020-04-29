Ruhani'den ABD'ye 'Basra Körfezi' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin, "Burası Fars (Basra) Körfezi, New York Körfezi değil." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfezi'nde İran ile ABD güçlerinin karşıya karşıya gelmesinin ardından iki ülke arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Ruhani, "Fars Körfezi, İran milletine aittir ve adı her zaman Fars Körfezi olarak kalacaktır. Amerikalılar, onun adının New York Körfezi ya da Washington Körfezi olmadığını bilmelidir." diye konuştu.

Ruhani, "Amerikalılar, İran milletinin Fars Körfezi'nin korunmasında başarılı olduğunu ve olacağını görüyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz, Fars Körfezi'nin her zaman muhafızı oldu ve olmaya da devam edecektir." dedi.